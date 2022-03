BBC muhabiri Clive Myrie, Kiev’deki ağır füze ateşinin ortasından paylaştı! “Yeraltına sığınmak zorunda kaldık”

Rusya’nın Ukrayna işgalinin 6. gününde bölgeden sıcak haberler geliyor. BBC’nin popüler muhabiri Clive Myrie, Kiev’deki Rus işgalini bildiriyor ve bölgeden yayınlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde işgali anlatarak dünya manşetlerinde yer alan Myrie, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla Kiev’deki son durum hakkında bilgi verdi.

Üslerine çok yakın bir noktada patlama olduğunu söyleyen ve bu anların videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan 57 yaşındaki muhabir, “Şimdi Kiev'deki yeraltı sığınağına geri döndük, konumumuz yakındaki füze ateşiyle sarsıldı. Pencereler sallandı. Üssümüze çok yakın bir noktada gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

This was the explosion that shook our base! #kiev pic.twitter.com/yXOxtxaDqD