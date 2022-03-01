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BBC muhabiri Clive Myrie, Kiev’deki ağır füze ateşinin ortasından paylaştı! “Yeraltına sığınmak zorunda kaldık”

01.03.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

57 yaşındaki BBC muhabiri Clive Myrie, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den düzenli olarak yayınlarına devam ediyor. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kiev’in son durumu hakkında bilgi veren Myrie, haber yaptığı binanın pencerelerini sarsan füze ateşi sonrasında yer altına sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin 6. gününde bölgeden sıcak haberler geliyor. BBC’nin popüler muhabiri Clive Myrie, Kiev’deki Rus işgalini bildiriyor ve bölgeden yayınlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde işgali anlatarak dünya manşetlerinde yer alan Myrie, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla Kiev’deki son durum hakkında bilgi verdi.

kapak sosyal medya

Üslerine çok yakın bir noktada patlama olduğunu söyleyen ve bu anların videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan 57 yaşındaki muhabir, “Şimdi Kiev'deki yeraltı sığınağına geri döndük, konumumuz yakındaki füze ateşiyle sarsıldı. Pencereler sallandı. Üssümüze çok yakın bir noktada gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

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“BU DELİLİK OLURDU”

Bölgeden haber yapmaya devam etmek için güvenlik önlemlerini aldıklarını ifade eden Myrie, gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan devasa bir patlamanın kısa videosunu yayınladı. Bölgeden sıcak teması takip ettiklerini dile getiren Myrie PA haber ajasına, “Bir savaş bölgesinin, canlı bir savaş bölgesinin ortasında olduğunuzun ve her şeyin olabileceğinin farkında olmalısınız. Hiçbirimiz mermiler yağarken dışarıda haber yapacak kadar aptal değiliz, bu delilik olur ve açıkçası hiçbir hikaye buna değmez, ancak tavsiyemiz, minimum korumayı aldığımız sürece yayın yapmaya devam edebileceğimizdi. güvenlik tertibatı” ifadelerini kullandı.

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