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CNN Türk spikeri Büşra Sanay kaza sonrası görüntüsüyle korkuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

CNN Türk ekranlarının güzel spikeri Büşra Sanay, geçirdiği kaza sonrası burnunu kırdı. Sanay, sosyal medya hesabından "Görünmez kaza. Çok iyileşmiş halim bu. Çıkan kemik de yerine oturuyor yavaş yavaş. İyileşiyor şükür" yazdı.

CNN Türk spikeri Büşra Sanay kaza sonrası görüntüsüyle korkuttu

CNN Türk sunucusu Büşra Sanay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bir kaza geçirdiğini ver burnunun kırıldığını belirtti.

Sanay, bir süreliğine televizyona çıkamayacağını ifade etti.

"ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN"

Sosyal medya hesabından geçirdiği kaza hakkında bilgi veren Büşra Sanay, "Cuma günü burnum kırıldı. Görünmez kaza. Çok iyileşmiş halim bu. Çıkan kemik de yerine oturuyor yavaş yavaş. İyileşiyor şükür. Ekimoz da azalmaya başladı. Ucuz atlattım. Bir süre daha yayında olmayacağım. Hayat bir anlık.

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Sevdiklerinize zaman ayırın ve sizi gerçekten sevenlere... Mesela bunu yaşadıktan sonraki gün, çocuklara giden uçurtmalarla "#umutçocuktauçurtmafestivali" yaptıklarının fotoğraflarını gördüm. İyi geldi. Allah beterinden saklasın ve hayat paylaştıkça gerçek. Onların gülüşü çok şey demek benim için. Zamanınız önemli. Kalbinizden geçtiği gibi harcayın" ifadelerini kullandı.

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