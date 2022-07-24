HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çoban, hırsızlık şüphelilerine kurşun yağdırdı: 3 ölü

Çoban, hırsızlık şüphelilerine kurşun yağdırdı: 3 ölü

24.07.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Çoban, hırsızlık şüphelilerine kurşun yağdırdı: 3 ölü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan Ali Yıldırım (24), arazideyken hırsızlık amacıyla yanına geldiklerinden şüphelendiği 3 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, öğle sıralarında ilçeye bağlı Kadılı köyü yakınlarındaki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Kale köyünde küçükbaş hayvan çobanlığı yapan Ali Yıldırım, bulunduğu yere kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'a (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Osman, Mustafa Tamer ve Kurban Polat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Ali Yıldırım jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiasıDüğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiası
Erdoğan iletişimi kesmişti! Dikkat çeken çıkış: 'Kredisi bitti'Erdoğan iletişimi kesmişti! Dikkat çeken çıkış: 'Kredisi bitti'
Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...

Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...

Düğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiası

Düğünden çıktılar, hastanelik oldular! 'Tavuklu pilav zehirledi' iddiası

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.