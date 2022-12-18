Çocuğunu takside bıraktı, 45 dakika sonra ağlayarak döndü! Taksicilerin yorumları sosyal medyada gündem oldu

Taksi şoförü Yaşar Düşmez, nakit parası olmadığı için kartını almak üzere eve dönen kadının çocuğunu arabada bırakması üzerine 45 dakika boyunca bekledi ancak gelen olmadı. Durağa ağlayarak dönen kadının asansörde mahsur kaldığı ortaya çıktı. Bu süre zarfında Düşmez'in telsizden "Kadın çocuğunu arabada bıraktı. 40-45 dakikadır gelmiyor ne yapayım çocuğu” diye danışması üzerine diğer taksicilerin verdiği “Götür evde besle, bedavadan çocuk”, “Olağanüstü bir durum. Bu konuda kararsızım ağabey” gibi yanıtlar sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. İşte ilginç olayın ayrıntıları...

ŞOFÖR 45 DAKİKA ARABADA ÇOCUK İLE BEKLEDİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla’da yaşandı. İddiaya göre yanında 3 yaşlarında erkek çocuğu olan bir kadın, Pendik Kaynarca’dan Tuzla Postane Mahallesi’ndeki bir siteye gitmek üzere taksiye bindi. Taksi adrese ulaştığında nakit parası olmadığını belirten kadın, çocuğunu ve çantasını takside bırakarak kartını almak için site içerisindeki eve girdi. Yaklaşık 45 dakika kadar çocuk ile beraber takside bekleyen Yaşar Düşmez, kadının dönmemesi üzerine sitenin güvenliğine gitse de kimseyi bulamadı.

“GÖTÜR EVDE BESLE, BEDAVADAN ÇOCUK”

Kadının bir türlü dönmemesi üzerine Yaşar Düşmez, telsiz haberleşme sistemi üzerinden diğer taksi şoförleri ve durak başkanı ile iletişime geçerek durumu aktardı. Taksi şoförü Düşmez’in telsizden ‘Kadın çocuğunu arabada bıraktı. 40, 45 dakikadır gelmiyor. Ne yapayım, çocuğu durağa mı getireyim?’ demesi üzerine taksiciler arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Bir taksicinin telsizden “Al çocuğu eve götür, birileri Yaşar’ın hanımına haber versin” dediği duyulurken, başka bir taksici ise, “Olağanüstü bir durum. Bu konuda kararsızım ağabey” dedi. Başka bir taksicinin ise, “Götür evde besle, bedavadan çocuk” sözleri renkli anlar oluşturdu. Kadının arabasında çocuğunu bıraktığı taksici, “Ne yapayım bilmiyorum ki, karakola gitsem bir dert, durağa gelsem bir dert. Ben çocuğu durağa getiriyorum” diyerek çocuk ile beraber Pendik Kaynarca’daki taksi durağına gitti.

Taksiciler arasında yaşanan ve cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç ve renkli diyaloglar, sosyal medyada paylaşılınca beğeni topladı.

KADININ ASANSÖRDE MAHSUR KALDIĞI ANLAŞILDI

Taksicinin çocukla beraber durağa gitmesi sonrası taksicilerden Murat Acar, bir süre sonra çocuğun annesine ulaştı. Acar, kadına çocuğun taksi durağında olduğunu ve gelip alabileceğini söyledi. Durağa ağlayarak gelen kadın, kartını almak için evine gittiği sırada binanın asansöründe mahsur kaldığını, bu sebepten dolayı taksiye dönemediğini söyledi. Çocuğuna kavuşan kadın, ödemesini de yaptıktan sonra çocuğunu ve çantasını alıp duraktakilere teşekkür ederek duraktan ayrıldı.

Taksici Murat Acar, “Bizim durağımıza bağlı araçlarımızdan birisi Kaynarca’dan bir bayan ve yanında 3-3 buçuk yaşlarında bir erkek çocuğunu alıyor ve Tuzla Postane Mahallesi’ne götürüyor. Hanımefendinin yanında nakit olmadığı için Tuzla’da site önünde iniyor, çocuğunu ve çantayı bizim taksici arkadaşımıza emanet ediyor. Evden kartını alıp hemen geleceğini söylüyor. Yalnız bu hemen olmuyor. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika derken, 40 dakika sonra bizim arkadaşımız merak ediyor ve site güvenliğine bakıyor. Güvenlikte kimse yok. Sonra bizim kullandığımız telsiz sistemiyle merkeze ulaşıyor ve bir çözüm bulmaya çalışıyor. O esnada merkezle taksici arkadaşımız arasında ilginç konuşmalar geçiyor. Bu konuşma, bizim arkadaşlardan birisinin sosyal medyada bazı gruplarda paylaşması neticesinde ciddi oranda beğeni ve izlenme alıyor” dedi.

"ÇOCUK BIRAKILMA OLAYI BİZİM BAŞIMIZA SÜREKLİ GELMİYOR"

Acar, “Tabii herkes videoda olayın sonucunu bilmiyor. Sonucu da şöyle oluyor; hanımefendi asansörde mahsur kalıyor. Yarım saat, 40 dakika sonra ben özelden kendisine ulaştım. Çocuk sonuçta bize emanet edilmiş. Kadına durağa gelmesini söyledim. Hanımefendi ağlayarak geliyor. Asansörde mahsur kaldığını ifade ediyor. Ödemesini yapıp teşekkür ediyor. Çocuk bırakılma, çocuk kalma olayı bizim başımıza sürekli gelmiyor ama genelde araçta unutulan eşyalar, kıymetli eşyalar, telefonlar, bu tarz şeyler oluyor da çocuk kalma olayı olunca çok ilginç göründü” diye konuştu.

Taksiciler arasında geçen ilginç diyaloglar hakkında konuşan Acar, “Bir arkadaşımız karakola götürülmesi gerektiğini söylüyor. Normalde bizim araçlarımızda bir şey kaldığında merkeze bırakılması talimatı var. Ne kalırsa kalsın. Çoğunlukla telefon kalıyor. Arkadaşımız da bundan dolayı merkeze getirmeyi talep ediyor. Kimisi ‘Al eve götür’ diyor, kimisi ‘Karakola götür’ diyor. En son ben kendisine ulaştım, çocuğun annesi hanımefendi benimle konuşurken ağlayarak gelip çocuğu aldı. Allah’tan iş tatlıya bağlandı. Çocuk da olsa, çanta da olsa sonuçta emanet” dedi.

(İHA)

