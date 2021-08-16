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Çocuğunun doğumunda eski erkek arkadaşını gören kadın sosyal medyada popüler oldu

16.08.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsha adındaki kadın, doğum yaparken oldukça ilginç bir olay yaşadı. Eski erkek arkadaşının ebe olarak doğumda görev aldığını açıklayan kadın sosyal medyada gündeme geldi.

Çocuğunun doğumunda eski erkek arkadaşını gören kadın sosyal medyada popüler oldu

2015 yılında ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Tarsha, doğum sancısıyla bir anda kendisini hastanede buldu. Eski erkek arkadaşı Tim’in o bölgedeki hastanede hemşire olduğunu bilen Tarsha, onunla doğumhanede karşılaşınca şaşkınlık geçirdi.

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Avustralya’da yaşayan Tarsha, yıllar sonra çocuğunun doğumunda yaşadığı ilginç bir anıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Eski sevgilisiyle doğum sırasında karşılaştıklarını anlatan Tarsha, Tim’in doğumu yöneten kişi olmasının onu rahat hissettirdiğini de ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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