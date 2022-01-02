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Çocuğunun gözleri önünde dövüldü, sosyal medyadan yardım istedi

02.01.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da bir kadın, çocuğunun gözleri önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövüldü. Sosyal medyadan görüntüleri paylaşarak yardım isteyen kadın "İlk kez değil, defalarca şikayet ettim, Elini kolunu sallayarak gitti. Ben öldükten sonra mı gelecek adalet!" diyerek sitem etti.

Çocuğunun gözleri önünde dövüldü, sosyal medyadan yardım istedi

Bir kadına şiddet haberi daha geldi. İstanbul Eyüpsultan'da bir kadın, restoranda boşanmak üzere olduğu eşi tarafından dövüldü. 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kocası tarafından darp edilen kadın, sosyal medyadan görüntüleri paylaşarak yardım istedi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Yeşilpınar Mahallesi'nde oturan 29 yaşındaki Elif Dağatar, sosyal medya hesabından yardım isteyerek, boşanmak üzere olduğu kocası 34 yaşındaki kocası Ertuğrul T. tarafından 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde dayak yediği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

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"İLK KEZ DEĞİL, DEFALARCA ŞİKAYET ETTİM"

Kocasından şikayetçi olduğu öğrenilen Elif Dağatar, görüntülü paylaşımında, "Dün boşanmak üzere olduğum eşim tarafından ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE darp edildim ve ilk kez değil defalarca şikayet ettim, Elini kolunu sallayarak gitti. Ben öldükten sonra mı gelecek adalet!" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet İstanbul
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Bu haberlerin artması iyi mi yoksa kötü mü kestiremiyorum, bu tipler birbirlerinden mi cesaret alıyorlar yoksa sümen altı edilen hadiseler mi ortaya daha çok çıkıyor ?

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