HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza

Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza

05.12.2020 00:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis, M.T.'nin (40) otomobilini durdurdu. İzin belgesi olmayan ve evi olmadığı için çocuğuyla otomobilde yaşadığını söyleyen M.T.'ye 3 bin 186 TL, ehliyeti ile otomobilinin sigortası ve muayenesi olmaması nedeniyle de 2 bin 893 TL olmak üzere toplamda 6 bin 79 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde denetim yaptı. Ekipler, Acemler Kavşağı’nda 26 MA 0204 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilin sürücüsüne, izin belgesini sordu. Ancak sürücü M.T. izin belgesi olmadığını belirtti. M.T.'ye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Sürücüye ayrıca ehliyeti olmadığı için 2 bin 473 TL, otomobilin sigortası olmaması nedeniyle 132 TL, otomobilin muayenesi olmaması nedeniyle 288 TL olmak üzere toplamda 2 bin 893 TL ceza yazıldı. M.T., evi olmadığı için çocuğuyla birlikte arabada yattığını söyledi. Otomobili çekiciyle otoparka çekilen M.T., otomobildeki çocuğunu da alarak, yürüyerek uzaklaştı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlarEvi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar
MEB'ten sınav erteleme duyurusu!MEB'ten sınav erteleme duyurusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

'Belki seksi bir gecelik giyip Tamer'le öpüşmedim ama...'

'Belki seksi bir gecelik giyip Tamer'le öpüşmedim ama...'

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Filistinli kaçak göçmen karton koli içerisinde yatarken yakalandı

Karton koli içerisinde yatarken yakalandı

Küçükçekmece'de kısıtlama saatinde ters yönde geri giden sürücüler trafiği birbirine kattı

Ters yönde geri geri giden sürücüler kameralara yakalandı

Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar

Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar

TIR sürerken horon oynadı, ehliyetine el konuldu

TIR sürerken horon oynadı, ehliyetine el konuldu

Sevgilisinin kızına cinsel istismara 20 yıl hapis cezası

Sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulundu! Cezası belli oldu

Göztaşı (göktaşı) nedir? Bakır sülfat ne için kullanılır?

Göztaşı (göktaşı) nedir? Bakır sülfat ne için kullanılır?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.