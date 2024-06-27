Çocuk sahibi olmak için kız kardeşi taşıyıcı annelik yaptı! "Kız kardeşim bebeğimi doğurdu" diyerek eleştirilere tepki gösterdi

13 yıldır birlikte olan Joseph ve Nathan Hughes, ailelerine bir çocuk eklemenin hayalini kurdu ve için Joseph'in kız kardeşi Breenna onların bu hayalini gerçekleştirmek için taşıyıcı anne olmaya karar verdi. ABD'nin Teksas eyaletinde lüks bir kuaför salonu sahibi olan ikili, arkadaşları Kortney'den yumurta bağışlamasını isterken, taşıyıcı anne Breeanna da çocukları taşımayı kabul etti. Brianna şimdi çiftin ikizlerini doğurdu.

Love Don't Judge podcast'inde konuşan Joseph her zaman çocuk sahibi olmak istediklerini söylerken, "Çocuk istediğimi her zaman biliyordum. Tanıştığımız andan itibaren Nathan'a 35 yaşımdayken çocuk sahibi olmak istediğim konusunda çok açık davrandım. Bunu tartıştıktan sonra Breeanna'nın taşıyıcı olmasının bizim için en önemli şey olduğuna karar verdik çünkü bir şey olursa ona güvenebileceğimi biliyordum" dedi.

Sosyal medyada sıklıkla çocuk sahibi oldukları için ailesinin eleştirildiğini dile getiren Joseph, "Olumsuz şeylere odaklanmak istemiyorum. Bize yapılan hakaretler gerçekten gurur kırıcı. Kız kardeşim bebeğimi doğurdu. Şimdi mutlu bri aileyiz" diye konuştu.