Angela White yine bildiğiniz gibi! Derin göğüs dekoltesine 'hayır' diyemedi... Sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık hayranlarının karşısına çıkan fenomen isim Angela White yine cesur bir pozuyla sevenlerinin kalbini kazandı. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşım geleneğini bozmayan fenomen isim bu kez turuncu ve kırmızı detaylardan oluşan bir garson üniformasıyla kamera karşısına geçti.

"DEKOLTE OLMADAN OLMAZ"

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık dekolteyi tercih eden White gönderisine, "Siparişinizi alabilir miyim?" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü White'ın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dekolte olmadan olmaz" yorumunu ekledi.







