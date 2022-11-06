Çocuk yıldız Aaron Carter'ın korkunç ölümü! Evinin küvetinde...

ABD’li ünlü rapçi ve bir dönemin çocuk oyuncu Aaron Carter 34 yaşında evinde ölü bulundu. Henüz 9 yaşındayken çocuk yıldız olarka ünlenen Carter'in cansız bedeni evinin küvetinde bulundu.

Los Angeles ilçe polisi, bir adamın küvetinde boğulduğuna dair bir ihbar aldıktan sonra sabah saat 11.00 sıralarında olay yerine geldi. Polis eve geldiğinde ünlü isim yaşamını yitirmişti.

İhbarı yapan kişinin evde çalışan bir hizmetçi olduğu ortaya çıktı.

Ağabeyi Nick Carter’ın müzik grubu Backstreet Boys ile turnelere katıldıktan sonra rap müziğe yönelen Carter’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son yıllarda uyuşturucu bağımlılığı ortaya çıkan Carter, çoklu kişilik bozukluğu, manik depresyon, anksiyete ve şizofreni teşhislerinin konulduğunu söylemişti.

