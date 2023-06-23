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Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis son haliyle gündem oldu! ''Gerçekten beton gibi''

23.06.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Orçun' karakteriyle hafızaları kazınan Alp Eren Khamis son haliyle gündem oldu. Çocuk yıldızın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Ünlü ismin dizide annesi Gönül'e hayat veren Zeyno Günenç ile paylaşımına beğeni yağdı.

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis son haliyle gündem oldu! ''Gerçekten beton gibi''

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve Zeyno Günenç gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı yayınlandığı döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterine hayat veren Alp Eren Khamis son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide annesi rolünü canlandıran Zeyno Günenç ile buluşan Khamis o pozu, Instagram sayfasından yayınlandı.

BETON ORÇUN

Khamis'in yıllar içindeki değişimine yorum yağdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Beton Orçun'un son haline; 'Gerçekten beton gibi', 'Maşallah çok yakışıklı', 'Betona ne olmuş böyle' gibi yorumlar yapıldı.

Alp Eren Khamis 1

Khamis, Lübnan'lı bir baba ve Türk bir annenin oğlu olarak 2003 yılında dünyaya geldi.

Alp Eren Khamis 2

Çok küçük yaşlardan itibaren sinema ve dizi filmlerinde oyunculuk yaptı.

Alp Eren Khamis 3

Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın'da Dominant Teyze'nin oğlu Orçun karakteriyle hafızalara kazındı.

Alp Eren Khamis 5

Alp Eren Khamis 6

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