Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis son haliyle gündem oldu! ''Gerçekten beton gibi''

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve Zeyno Günenç gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı yayınlandığı döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterine hayat veren Alp Eren Khamis son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide annesi rolünü canlandıran Zeyno Günenç ile buluşan Khamis o pozu, Instagram sayfasından yayınlandı.

Khamis'in yıllar içindeki değişimine yorum yağdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Beton Orçun'un son haline; 'Gerçekten beton gibi', 'Maşallah çok yakışıklı', 'Betona ne olmuş böyle' gibi yorumlar yapıldı.

Khamis, Lübnan'lı bir baba ve Türk bir annenin oğlu olarak 2003 yılında dünyaya geldi.

Çok küçük yaşlardan itibaren sinema ve dizi filmlerinde oyunculuk yaptı.

Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın'da Dominant Teyze'nin oğlu Orçun karakteriyle hafızalara kazındı.



