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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Kuruluş Osman'a katıldı! Ölüm yorumları ardı ardına geldi

17.11.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alpaslan Özmol bu rol sayesinde akıllara kazındı. Yıllar boyunca hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan eden Alpaslan Özmol'un Kuruluş Osman'a katıldığı öğrenildi. Bu haberi duyan sosyal medya kullanıcıları "Sen ölmemiş miydin?" yorumlarında bulundu.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Kuruluş Osman'a katıldı! Ölüm yorumları ardı ardına geldi

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman her Çarşamba günü ilgiyle izleniyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi zengin oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman'a yeni bir isim daha katıldı. Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin rolüyle akıllara kazınan Alpaslan Özmol'un da Kuruluş Osman kadrosuna girdiği öğrenildi.

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46 yaşındaki Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman'da Gürbüz Bey karakterini canlandıracak. Alpaslan Özmol'u uzun süre sonra ekranda gören izleyiciler yıllardır çıkan ölüm haberlerinin ardından "Abi sen ölmemiş miydin?" "Adam gerçekten ölse inanmayacağız." yorumlarında bulundu.

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23 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak olan 105. bölümünde Alpaslan Özmol ve Deniz Barut seyirci karşısına çıkacak.

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