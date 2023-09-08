MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'dan aşk pozu! Furkan Kızılay'ın sevgilisine beğeni yağdı

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'dan aşk pozu! Furkan Kızılay'ın sevgilisine beğeni yağdı

08.09.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Havuç’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Kızılay daha sonra da Survivor'a katılarak ekranlarda boy göstermişti. Bir süredir ekrandan uzak olan Kızılay aşk pozuyla dikkat çekti.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde olduğu Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Havuç’ karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Henüz çok küçükken ekranlarda boy gösteren Furkan Kızılay bir süre sonra Survivor'a katılarak dikkat çekmişti.

Kızılay şimdilerde hem yeni haliyle, hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan genç oyuncu aşk pozuyla adından söz ettirdi.

0x0-cocuklar-duymasinin-havucu-furkan-kizilay-sosyal-medyadan-sevgilisine-askini-boyle-haykirdi-1694107490144

Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü oyuncu sevgilisiyle bir de fotoğraf paylaştı. Kızılay paylaşımın altına ise, "Epic fail desen var, Dikkat eksikliği desen var, Romantiklik desen var, Sevgi desen var, 4 foto hepsinin anlattığı şey farklı" notunu ekledi.

Melis Sezen gibi şekilden şekle girerek poz verdi! Melis Sezen gibi şekilden şekle girerek poz verdi!

3

Tutku Yılmaz ile birlikte olan Furkan Kızılay'a hayranlarından "Çok yakışmışsınız" yorumları geldi.

2

Sinema/reklam sektöründe olan güzel isme sosyal medyada beğeni yağdı.
Ekran Alıntısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Hasan'ı ünlü dizide görenler şaştı kaldı!MasterChef Hasan'ı ünlü dizide görenler şaştı kaldı!
Siyah bikinisiyle boy gösterdi! Fit görünümüne beğeni yağdıSiyah bikinisiyle boy gösterdi! Fit görünümüne beğeni yağdı
Melis Sezen gibi şekilden şekle girerek poz verdi!Melis Sezen gibi şekilden şekle girerek poz verdi!
Anahtar Kelimeler:
Furkan Kızılay Oyuncu Pınar Altuğ ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.