Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'dan aşk pozu! Furkan Kızılay'ın sevgilisine beğeni yağdı

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde olduğu Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Havuç’ karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Henüz çok küçükken ekranlarda boy gösteren Furkan Kızılay bir süre sonra Survivor'a katılarak dikkat çekmişti.

Kızılay şimdilerde hem yeni haliyle, hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan genç oyuncu aşk pozuyla adından söz ettirdi.

Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü oyuncu sevgilisiyle bir de fotoğraf paylaştı. Kızılay paylaşımın altına ise, "Epic fail desen var, Dikkat eksikliği desen var, Romantiklik desen var, Sevgi desen var, 4 foto hepsinin anlattığı şey farklı" notunu ekledi.

Tutku Yılmaz ile birlikte olan Furkan Kızılay'a hayranlarından "Çok yakışmışsınız" yorumları geldi.

Sinema/reklam sektöründe olan güzel isme sosyal medyada beğeni yağdı.





