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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un Narin tepkisi gündem oldu! 'Bunu da unutacağız' diyerek sert çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.09.2024 16:44
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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan ifadeler kan dondururken ünlü isimlerden de olaya dair tepkiler gecikmiyor. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un Narin tepkisi gündem oldu. Altuğ 'Bunu da unutacağız' diyerek sert çıktı.

MYNET- Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber tam 19 gün sonra geldi. Günlerce güzel bir haberi beklenen minik kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içerisinde bulundu.

Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ederken annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası dahil toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin Güran olayının bir an önce çözülmesi beklenirken ünlü isimlerden de olaya tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ da Narin tepkisiyle gündem oldu. Altuğ; 'Sadece bugün yasta olmak biraz geç farkındalık göstergesi' diyerek adeta ateş püskürdü.

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'HERKES UNUTACAK'

Ünlü isim 'Eğer geçen raporlara bakarsanız her sene çok ciddi miktarda çocuk kaybı oluyor. Narin bunlardan bir tanesi. Ama yarın bir gün unutulmayacağını kimse garanti edemez. Herkes unutacak. Bugüne kadar olanları unuttukları gibi. Şekline de takılmıyorum. Tabutuna o konmuş, bu konmuş, öyleymiş böyleymişi düşünmekten öte kim bilir bu çocuk neler yaşadı? Bugüne kadar kimse neden ses çıkarmadı? Bence onları tartışalım.' diyerek sert çıktı.

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Pınar Altuğ Narin Güran Narin
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