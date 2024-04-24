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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Ayşecan Tatari'den eşine romantik sözler! "On yıldır öptüğüm çocuk"

24.04.2024 09:30
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"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Duygu" karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, sosyal medya hesabından kendi gibi oyuncu eşi Edip Tepeli'nin yeni yaşını kutladı. Tatari'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Ayşecan Tatari'den eşine romantik sözler! "On yıldır öptüğüm çocuk"

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Ayşecan Tatari zamanının çoğunu kızıyla geçiriyor.

Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari eşi Edip Tepeli'nin yeni yaşını romantik sözlerle kutladı.

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HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Düğünlerinden bir kareyi paylaşan Tatari, "On yıldır öptüğüm çocuk, 35 yaşın kutlu olsun. Bu rollercoasterda senin yanına düşmüş olmak bir şans..." dedi.

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Tepeli ise "Atla Nimbus’uma, daha çok seneler var" yanıtını verdi.

Çiftin takipçilerinden ise "Maşallah çok güzelsiniz" yorumları geldi.

Vitrin


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