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Çocukların başlattığı kavgada ortalık savaş alanına döndü

21.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da pazarcılarla, kendilerine taş atan çocukların yakınları arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya müdahale eden polis, tarafları güçlükle ayırırken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çocukların başlattığı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Olay, saat 11.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi 1'inci Meydan Sokak’ta meydana geldi. Gölbaşı semtinde pazar kurmaya çalışanlara bir grup çocuk taş attı. Bunun üzerine pazarcılar çocuklara müdahale etti. Bu sırada çocukların yakınları gelince, taraflar arasında kavga çıktı.

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Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya, çağırılan polis ekipleri müdahale etti. Polisin güçlükle ayırdığı taraflar, bir süre sonra yeniden taş ve sopalarla birbirine girdi. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye götürülürken, fenalaşanlara ilk müdahaleyi ise yakınları yaptı. Polis, kavgaya koşarak gelen bir kadını da elindeki fırçayı alarak bölgeden uzaklaştırdı.

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Kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine, çocukların yakınları taşla saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri cop ve biber gazı kullandı. Polis, ara sokaklara kaçan 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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DHA

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Erzurum
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