Çocukların da hayatı tehlikedeydi... Mersin'de zincir markette büyük şok! Onlarca üründe tespit edildi

Son kullanma tarihi 4 ay geçmiş bebek maması ve daha onlarca ürün reyonlarda yer alıyordu. Mersin'deki zabıta ekipleri zincir markette denetim yaptı, tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "ismi bilinir, ülkeye mâl olmuş bir zincir yapı" olarak nitelendirdiği zincir marketle ilgili açıklamasında "Bu aslında bir bakıma safiyane bir ürünün miadının geçmiş olması durumu değil. Bir çocuk mamasının dört ay gibi uzun bir süre miadının geçmiş olması ve bu şekilde satışa sunulmasıdır" ifadelerine yer verdi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ 70 GIDA ÜRÜNÜ SATILIYORDU

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, bir zincir markette yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu belirledi.

Ekipler, kontrollerde 70 gıda ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.

Bu ürünler içerisinde son kullanma tarihi 4 ay geçen bebek mamasının da satılmak üzere reyonlarda yer aldığı belirlendi.

Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konunun yaşamsal risk taşıdığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

"İSMİ BİLİNİR, ÜLKEYE MAL OLMUŞ BİR ZİNCİR YAPININ BÖYLE BİR UYGULAMA İÇERİSİNDE OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Denetimleri en ince ayrıntısına kadar yaptıklarını aktaran Özyiğit, şöyle devam etti:

"Bir zincir markette yaptığımız denetimlerde maalesef birçok ürününün son kullanma tarihinin geçtiğini gördük. Bu aslında bir bakıma safiyane bir ürünün miadının geçmiş olması durumu değil. Bir çocuk mamasının dört ay gibi uzun bir süre miadının geçmiş olması ve bu şekilde satışa sunulmasıdır. Belki o çocuğun yaşamsal olarak zarar görmesi durumuna kadar gidebilecek bir sonucu da doğurabilir. Cezai yaptırımların yapılan işin yapılan hatanın mahiyetine göre de güçlü olması gerekiyor. Teknoloji çağındayız, bir ürünün son kullanma tarihinin geçtiği barkod sistemiyle uyarı verir. Dolayısıyla bu uyarıları alabilecekken, böyle yazılımları varken, ismi bilinir ülkeye mal olmuş bir zincir yapının bu şekilde bir uygulama içerisinde olması gerçekten düşündürücü."

Özyiğit, vatandaşların sağlığını korumak için zabıta ekiplerinin denetime devam ettiğini kaydetti.

(AA)