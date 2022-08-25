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Çocuklarına ettiği işkenceler dudak uçuklattı! Birbirlerini dövdürmekten dışkısını yemeye zorlamaya...

25.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Connecticut'lı bir baba, çocuklarına yaptığı bir dizi mide bulandırıcı işkencenin ortaya çıkması üzerine tutuklandı. Çocuğunu kendi dışkısını yemeye zorlamaya varan korkunç eylemleri sebebiyle çocuk istismarı ile suçlanan adamın yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

Çocuklarına ettiği işkenceler dudak uçuklattı! Birbirlerini dövdürmekten dışkısını yemeye zorlamaya...

33 yaşındaki Grant'in çocuklarını defalarca istismara maruz bıraktığı ve kardeşlerini de bu istismara tanık olmaya zorladığı ortaya çıktı. 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklarına bazen aşırı şiddet uyguladığı anlaşılan Grant'in çocuklarından birine kemerle saldırdığı ve çocuğun yürüyemez hale geldiği öğrenildi.

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TEHDİT ETTİ

Bir başka korkunç iddia ise çocuklardan birini ceza olarak aylarca dolaba kilitlediği, ona kusana kadar acı sos içirdiği ve tuvalete gitmesi gerektiğinde çocuğa kullanması için bir kutu verdiği iddiasıydı. Daha sonra Grant, diğer çocukların gözleri önünde çocuğa kendi dışkısını yedirdi. Ağlayan çocukları ''Düzgün davranmasız böyle olur'' diyerek tehdit etti.

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ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Çocuğun kardeşlerinden ikisi gizlice kardeşlerine biraz süt içirdiklerinde ise olanlar oldu. Grant'in onları yakalaması üzerine, çocuklardan biri babaları tarafından kemerle öldüresiye dövüldü.

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BİRBİRLERİNİ DÖVMELERİNİ İSTEDİ

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Ayrı bir olayda, babanın çocuklarına çivili bir beyzbol sopası verip daha sonra onları bununla birlikte birbirlerini dövmeye zorlandığı iddia edildi. Başka bir suçlama ise, Grant'in çocuklarının pantolonlarından birinin altına havai fişek koyduğunu ve daha sonra patlayıcıların patlamasını izlediğini ortaya koydu.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Grant, 10 Ağustos'ta tutuklandı ve şimdi bir çocuğa zarar verme riski, pervasızca tehlikeye atma ve kişilere kasıtlı zulüm içeren suçlamalarla karşı karşıya. 50.000 dolarlık bir mahkeme teminatı ile serbest bırakılan ve bir gün sonra mahkemeye çıkan Grant'in yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

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EŞİ DE TUTUKLANDI

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Grant'in 29 yaşındaki eşi Kaitlin Elizabeth Baptiste de, Grant'in çocuğunu istismar ettiğinin farkında olduğu ve onu durdurmak için hiçbir şey yapmadığı için bir çocuğa zarar verme riski ve ikinci derece pervasızca tehlikeye atma dahil çeşitli suçlamalarla tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk istismarı abd
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