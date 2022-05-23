İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı! “Şimdi kardeş istiyorum”

İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan 33 yaşındaki Lauren McGregor isimli bir kadın, eşi Chris’e 2013 yılında beyin kanseri teşhisinin konulmasıyla hayatının değiştiğini söyledi. Tedavi sürecinde doktorların kısır kalma ihtimali olduğunu dile getirmesi üzerine Chris eşinin kararıyla beraber 2017 yılında spermlerini dondurdu. İkilinin Chris iyileştiğinde çocuk sahibi olmak istiyordu.

“HAYALLERİMİZ YARIM KALMADI”

2020 yılında eşinin vefat etmesi üzerine hayallerini gerçekleştirmek isteyen Lauren, ölen eşinin spremlerini kullanarak hamile kalmak için tüp bebek tedavisine başladı. Uzun uğraşlar sonucunda Lauren hamile kaldı ve vefat eden eşinin bebeğini doğurmak için gün sayıyor.

İlerleyen zamanlarda bebeğine dondurulan dört embriyodan kardeş yapmak istediğini ifade eden Lauren, “Hayallerimiz yarım kalmadı. Bebeğim, Chris’ten bana kalan en anlamlı parça. Şimdi kardeş istiyorum.” dedi.



