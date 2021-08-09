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Çocuklarla yemek pişirmek için eğlenceli tarif! Küçük aşçılara özel çikolatalı puding tarifi (3-5 yaş çocuklar için)

09.08.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yapmak sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de mükemmel bir aktivitedir. Çocukların hayal gücünü ve koordinasyonunu geliştirmelerine yardımcı olur ve ebeveynler için çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmeleri için harika bir fırsattır.

Çocuklarla yemek pişirmek için eğlenceli tarif! Küçük aşçılara özel çikolatalı puding tarifi (3-5 yaş çocuklar için)

Mutfak kimi durumlarda çocuklar için tehlikeli bir alana dönüşebilir. Ev kazalarının en sık yaşandığı yerlerden biri olan mutfak aynı zamanda oldukça eğlenceli bir ortama çevrilebilir. Küçük şefinizle bir akşam yemeği partisine hazırlanarak hafta sonunuzu eğlenceli ve ilginç bir mini maceraya dönüştürün.

3-5 YAŞ ÇOCUKLARLA NASIL YEMEK PİŞİRİLİR?

Çocuklar bu kadar küçük yaşta bile temel pişirme yöntemlerini anlar ve en kolay tariflerden bazılarını uygulayabilir. Yoğurma, öğütme ve karıştırma, motor becerilerini geliştirebilen aktivitelerdir. Bu nedenle bunlar 3-5 yaş arası çocuklar için mükemmel görevlerdir. Yine de, çok dikkatli olmak ve eylemlerini kontrol etmek önemlidir. İşte çok basit bir tarif...

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ÇİKOLATALI PUDING TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 muz
  • 4 çay kaşığı krema
  • 250 gram eritilmiş çikolata

Hazırlanışı:

Muzları soyun. Onları püre kıvamına getirmek için bir çatal kullanın. Çikolata ve kremayı birleştirin. Muz püresine çikolata karışımı ekleyin.Karışımı 1 saat buzdolabına koyun. Tatlı hazır, afiyet olsun.

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