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Çocuklarla yemek pişirmek için eğlenceli tarif! Küçük aşçılara özel ev yapımı pizza tarifi (6-8 yaş çocuklar için)

18.08.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yapmak sadece yetişkinleri değil çocukları da oldukça mutlu eden bir aktivitedir. Çocukların motor becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilecek bir alan olan mutfak, ebeveynlerle birlikte kaliteli zaman geçirmenin de en önemli noktasıdır.

Çocuklarla yemek pişirmek için eğlenceli tarif! Küçük aşçılara özel ev yapımı pizza tarifi (6-8 yaş çocuklar için)

Mutfak kazaları ev yaşamının en vazgeçilmez parçasıdır. Bu nedenle mutfağın çoğunlukla çocuklar için tehlikeli ve riskli bir alan olduğu düşünülür. Genellikle küçük yaş grubundaki çocuklar mutfaktan uzak tutulur. Ancak bu alanı oldukça eğlenceli bir hale dönüştürebilirsiniz. Küçük şefinizle birlikte harika bir pizza partisi yapmaya ne dersiniz? Hafta sonunuzu eğlenceli ve ilginç kılacak olan pizza tarifine hazır olun. Şimdiden afiyet olsun.

EV YAPIMI PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

  • Hazır pizza hamuru
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 adet domates
  • Yarım demet fesleğen
  • 200 gram peynir
  • Üzeri için isteğe bağlı olarak jambon, tavuk, mantar, mısır, ton balığı, zeytin vb. kullanabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri hazırlarken fırını önceden 200 derecede ısıtın. Hamuru açarak üzerine domates salçası yayın. Dilimlenmiş domates ile üzerini kaplayın. Domateslerin üzerine biraz rendelenmiş peynir serpin. Zevkinize göre kendi malzemelerinizi ekleyin. Biraz fesleğen ile üzerini süsledikten sonra 15-20 dakika fırına koyun. Pizzanız hazır olacak!

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