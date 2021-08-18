Çocuklarla yemek pişirmek için eğlenceli tarif! Küçük aşçılara özel ev yapımı pizza tarifi (6-8 yaş çocuklar için)

Mutfak kazaları ev yaşamının en vazgeçilmez parçasıdır. Bu nedenle mutfağın çoğunlukla çocuklar için tehlikeli ve riskli bir alan olduğu düşünülür. Genellikle küçük yaş grubundaki çocuklar mutfaktan uzak tutulur. Ancak bu alanı oldukça eğlenceli bir hale dönüştürebilirsiniz. Küçük şefinizle birlikte harika bir pizza partisi yapmaya ne dersiniz? Hafta sonunuzu eğlenceli ve ilginç kılacak olan pizza tarifine hazır olun. Şimdiden afiyet olsun.

EV YAPIMI PİZZA TARİFİ

MALZEMELER

Hazır pizza hamuru

1 yemek kaşığı salça

2 adet domates

Yarım demet fesleğen

200 gram peynir

Üzeri için isteğe bağlı olarak jambon, tavuk, mantar, mısır, ton balığı, zeytin vb. kullanabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri hazırlarken fırını önceden 200 derecede ısıtın. Hamuru açarak üzerine domates salçası yayın. Dilimlenmiş domates ile üzerini kaplayın. Domateslerin üzerine biraz rendelenmiş peynir serpin. Zevkinize göre kendi malzemelerinizi ekleyin. Biraz fesleğen ile üzerini süsledikten sonra 15-20 dakika fırına koyun. Pizzanız hazır olacak!



