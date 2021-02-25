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Çocukluk fotoğrafını paylaşan Kırmızı Oda'nın ünlü ismine beğeni yağdı

25.02.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Çocukluk fotoğrafını paylaşan Kırmızı Oda'nın ünlü ismine beğeni yağdı

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine hayat vermiş olan ünlü oyuncu Melisa Sözen, Instagram hesabından annesiyle birlikte çektirmiş olduğu bir küçüklük fotoğrafını paylaştı.

Kırmızı Oda dizisiyle tüm izleyicilerden tam not alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Melisa Sözen Instagram hesabından annesiyle çektirmiş olduğu bir küçük fotoğrafını paylaştı.

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"EN SEVDİĞİM FOTOĞRAFLARIMIZDAN BİRİ"

Paylaşımının altında annesini etiketleyerek "En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri bu" notunu ekleyen Melisa Sözen'in fotoğrafına son sayıda beğeni ve yorum geldi. Ünlü ismin hayranları fotoğrafla ilgili olarak "İnsan hep aynı mı bakar", "Hala aynısın", "Gülümseme aynı değişmemiş" yorumlarını yaptı.

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MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004 ile 2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırdı ve bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

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2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterine hayat verdi.

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2012 ile 2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırdı. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırdı. 2014 ile 2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

Melisa Sözen'den sevgilisiyle ilgili samimi itirafMelisa Sözen'den sevgilisiyle ilgili samimi itiraf

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Muhteşem Yüzyıl, Çember, Av Mevsimi, O Şimdi Mahkum, Okul, Bıçak Sırtı, Bir Varmış Bir Yokmuş ve 7 Yüz bulunuyor. Melisa Sözen'in sevgilisi ise ünlü şarkıcı Harun Tekin'dir.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi, Melisa Sözen,
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