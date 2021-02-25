Çocukluk fotoğrafını paylaşan Kırmızı Oda'nın ünlü ismine beğeni yağdı

Kırmızı Oda dizisiyle tüm izleyicilerden tam not alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Melisa Sözen Instagram hesabından annesiyle çektirmiş olduğu bir küçük fotoğrafını paylaştı.

"EN SEVDİĞİM FOTOĞRAFLARIMIZDAN BİRİ"

Paylaşımının altında annesini etiketleyerek "En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri bu" notunu ekleyen Melisa Sözen'in fotoğrafına son sayıda beğeni ve yorum geldi. Ünlü ismin hayranları fotoğrafla ilgili olarak "İnsan hep aynı mı bakar", "Hala aynısın", "Gülümseme aynı değişmemiş" yorumlarını yaptı.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004 ile 2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırdı ve bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterine hayat verdi.