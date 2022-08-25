Çocuktan Al Haberi'nin konuşkan Nisan'ı çok değişti! "Bu kız ne zaman büyüdü ya"

Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz isimlerinden biri olan Nisan, aynı zamanda sosyal medyada da sık sık gündem oluyordu. Ailesi tarafından yönetilen hesaptaki içeriklerle çokça konuşulan Nisan, bu defa değişimiyle gündeme geldi.

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Çocuktan Al Haberi programındaki konuşmalarıyla dikkat çeken Nisan, "Sevgi süt mü bitsin Evrim Abla?" sözleriyle sosyal medyada uzun bir süre konuşulmuştu.

Konuşmalarıyla sosyal medyada sık sık adı geçen Nisan, şimdi de değişimiyle gündeme geldi.

Havuz başında şarkı söyleyen Nisan'a, "Bu kız ne zaman büyüdü ya", "Büyüdükçe daha da güzelleşiyor" gibi yorumlar geldi.

2014 doğumlu Nisan 8 yaşındadır.

Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde rol aldı.

İşte Nisan Aktaş'ın sosyal medya pozları...





