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  4. Çok ama çok acı ölüm! 5 yaşındaki Metehan basketbol potasının arasına sıkıştı

Çok ama çok acı ölüm! 5 yaşındaki Metehan basketbol potasının arasına sıkıştı

09.12.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da meydana gelen korkunç olayda 5 yaşındaki Metehan oyun oynarken katlanır demir basketbol potasının arasına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Mezraa Mahallesi'ndeki Mezraa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz okulun bahçesinde oyun oynarken katlanır demir basketbol potasının arasına girdi. Burada sıkışan çocuğu bulan annesi 112'den yardım istedi.

MORGA KALDIRILDI

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Metehan Kerem Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Samsun

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