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Çok eşliliğin dünyadaki en büyük temsilcilerinden! Sekiz eşi olan fenomenin 'Özgür Aşk Konağı'na saldırı

19.08.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok eşliliğin dünyadaki en büyük temsilcilerden biri olarak kabul edilen Brezilyalı sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, sekiz kadınla evli olmasıyla sık sık gündeme geliyordu. İlişkileri ve kararlarıyla gündemden düşmeyen Urso, şimdi de 'iblis' ilan edilmesiyle gündemde.

Çok eşliliğin dünyadaki en büyük temsilcilerinden! Sekiz eşi olan fenomenin 'Özgür Aşk Konağı'na saldırı

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, sekiz kadınla evli olması sebebiyle çok eşliliğin dünyadaki en büyük temsilcilerden biri olarak kabul ediliyor. İlişkisi ve aldığı kararla sık sık gündeme gelen Urso, bu kez de aldığı bir tehdit mesajı ve 'iblis' ilan edilmesiyle gündeme geldi.

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LÜKS BİR MALİKANE

eşler

Tek eşliliğe karşıt tavrı ve playboy yaşantısıyla dikkat çeken Urso, yakın zamanda Hugh Hefner'ın playboy malikanesinden esinlenerek kendisi ve 8 eşi için Brezilya'da 700 metrekarelik bir arazide oldukça lüks bir ev inşa etmeye başlamıştı.

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''İBLİS AİLESİ'

graffiti

Konağına 'özgür aşk konağı' ismini veren Urso, gösterişli yaşam tarzını bu malikane ile taçlandırmaktan mutlu olsa da herkes bu durumdan memnun değildi. İnşaatı devam eden malikanenin ön cephesine graffiti ile bırakılan not bunu herkese göstermiş oldu. Bırakılan notta, "İblis ailesi, gidin, hoş karşılanmıyorsunuz" yazılıydı.

''AŞKIN HER BİÇİMİ ADİL''

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Notun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Urso, "Bugün üzücü bir gündü. Uyandıktan ve inşaat ekibi için kapıyı açtıktan sonra, köşk duvarına grafiti yapıldığı söylendi! Bunu kimin yaptığını bulacağım ve gerekli adımları atacağım. Kendime ve eşlerime bir ev kurarak yanlış bir şey yapmıyorum. Sadece barış içinde yaşamak istiyoruz! Aşkın her biçimini adil kabul ederiz." diye açıkladı.

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POLİS RAPORU OLUŞTURULDU

urso

Alternatif aşk hayatını gözler önünde yaşadığı ve sunduğu için bu tür nefret söylemlerine yabancı olmadığını belirten Arthur, konuya ilişkin bir polis raporunun dosyalandığını, ancak sorumluların tespit edilip edilmediği konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
çok eşlilik
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