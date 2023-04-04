Çok eşliliğin en net savunucusu! “Altı karım var ve her birinden bebek sahibi olmayı planlıyorum”

Çok eşliliğin dünyadaki en önemli savunucularından biri olan Arthur O Urso, dikkat çeken hayat tarzıyla sosyal medyada kısa sürede fenomene dönüşmeyi başardı. Aynı anda altı kadınla evli olan fenomen isim eşlerinin hiçbirini hayal kırıklığına uğratmamak için ailelerini büyütmek adına hepsinden çocuk sahibi olmak istediğini dile getirerek herkesi şaşırttı.

HEPSİNİ TEK TEK İKNA ETTİ

NudePR.com’a konuşan Urso, eşleri arasındaki kıskançlıktan çok korktuğu için hepsine aynı seviyede davranmaya özen gösterdiğini dile getirerek, “Bütün eşlerim çocuk fikrine ilk başlarda sıcak bakmadı. Bu yüzden hepsiyle tek tek konuşup ikna ettim. Şu anda taşıyıcı anne ile ilerlemeye karar verdik. İlk bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Altı karım var ve her birinden bebek sahibi olmayı planlıyorum” dedi.

