Çok Filim Hareketler Bunlar filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu

BKM Mutfak ekibi tarafından çekilmiş olan Çok Filim Hareketler Bunlar filmi bugün 14 Mayıs'ta televizyon ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Pek çok ünlü ismin rol aldığı sevilen filmin kadrosunda Oğuzhan Koç, Eser Yenenler gibi isimler bulunuyor. Peki Çok Film Hareketler Bunlar filmi ne zaman çekildi?

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2010 senesinde vizyona girmiş olan Çok Filim Hareketler Bunlar'ın çekimleri 5 hafta sürmüştür. Sevilen filmin çekimleri Moda, Bahçeköy, Antalya, Maslak, Orman Fakültesi lojmanları, Kenan Evren Lisesi, Çorlu Havaalanı, Phaselis, Balat, Kariye, Kemerburgaz Ağaçlı Köyü, Maslak ve Ata Platoları, Beykoz Fidanlığı ile BKM sahnesinde gerçekleştirilmiştir.

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

BKM Mutfak ekibi gerçek tatile çıkmak için planlar yapar. Herkesin tatilden beklentisi farklıyken Türk sinemasında denenmemiş bir anlatım dilini kullanan BKM Mutfak ekibi, dokuz farklı öyküyü ve film türünü tek bir filme sığdırarak bir ilki gerçekleştirir. BKM Mutfak’ın hayal gücüyle ve sinemanın olanaklarının birleşiminden oluşan Çok Filim Hareketler Bunlar filmi eğlenceli sahneleri ve etkileyici hikayesiyle izleyicileri güldürmeyi başarıyor.

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ OYUNCULARI

Oğuzhan Koç

Eser Yenenler

Zeynep Koçak

İbrahim Büyükak

Metin Yıldız

Metin Keçeci

Büşra Pekin

Ersin Korkut

Şahin Irmak

Murat Eken

Bülent Emrah Parlak



