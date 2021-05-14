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Çok Filim Hareketler Bunlar filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu

14.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde oldukça ses getiren ve BKM Mutfak ekibi tarafından çekilmiş olan Çok Filim Hareketler Bunlar filmi bugün televizyon ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Sevilen filmde pek çok ünlü isim de rol alıyor. Peki Çok Filim Hareketler Bunlar filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncu kadrosu...

Çok Filim Hareketler Bunlar filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu

BKM Mutfak ekibi tarafından çekilmiş olan Çok Filim Hareketler Bunlar filmi bugün 14 Mayıs'ta televizyon ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Pek çok ünlü ismin rol aldığı sevilen filmin kadrosunda Oğuzhan Koç, Eser Yenenler gibi isimler bulunuyor. Peki Çok Film Hareketler Bunlar filmi ne zaman çekildi?

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2010 senesinde vizyona girmiş olan Çok Filim Hareketler Bunlar'ın çekimleri 5 hafta sürmüştür. Sevilen filmin çekimleri Moda, Bahçeköy, Antalya, Maslak, Orman Fakültesi lojmanları, Kenan Evren Lisesi, Çorlu Havaalanı, Phaselis, Balat, Kariye, Kemerburgaz Ağaçlı Köyü, Maslak ve Ata Platoları, Beykoz Fidanlığı ile BKM sahnesinde gerçekleştirilmiştir.

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

BKM Mutfak ekibi gerçek tatile çıkmak için planlar yapar. Herkesin tatilden beklentisi farklıyken Türk sinemasında denenmemiş bir anlatım dilini kullanan BKM Mutfak ekibi, dokuz farklı öyküyü ve film türünü tek bir filme sığdırarak bir ilki gerçekleştirir. BKM Mutfak’ın hayal gücüyle ve sinemanın olanaklarının birleşiminden oluşan Çok Filim Hareketler Bunlar filmi eğlenceli sahneleri ve etkileyici hikayesiyle izleyicileri güldürmeyi başarıyor.

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ OYUNCULARI

Oğuzhan Koç
Eser Yenenler
Zeynep Koçak
İbrahim Büyükak
Metin Yıldız
Metin Keçeci
Büşra Pekin
Ersin Korkut
Şahin Irmak
Murat Eken
Bülent Emrah Parlak

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Çok Güzel Hareketler Bunlar Eser Yenenler Oğuzhan Koç
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