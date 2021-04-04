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Çok Güzel Hareketler 2'de Arif Güloğlu için özel bölüm

04.04.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2’de Arif Güloğlu’na ekip arkadaşları moral gecesi düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi olmaya başlayan oyuncu için özel bölüm çekildi.

Çok Güzel Hareketler 2'de Arif Güloğlu için özel bölüm

Çok Güzel Hareketler 2’de ziller bu kez Arif için çalıyor... Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’nin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde duygu dolu, moral dolu çok özel anlar yaşanacak.

‘Çok Güzel Hareketler 2’ nin başarılı genç oyuncusu Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konmuştu. Hızla başlayan tedavisi nedeniyle çekimlerden bir süreliğine ayrı kalacak olan Arif’e hem ekip arkadaşları hem de hocası Yılmaz Erdoğan’dan ekranlar aracılığı ile büyük destek geldi.

Yılmaz Erdoğan’ın canlı olarak bağlandığı ve duygularını paylaştığı, moral ve duygu dolu anlar programın bu hafta yayınlanacak olan bölümünde izleyici ile buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2
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