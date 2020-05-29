'Çok Güzel Hareketler 2'de Ersin Korkut sürprizi

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2', 31 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Programda bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. BKM Atölye’nin ilk mezunlarından olan ve herkesin gönlünde taht kuran Ersin Korkut, programa görüntülü bağlanarak konuk oluyor.

Dominik Cumhuriyeti'nden konuk olan Korkut ile kuzeni Yılmaz Erdoğan arasında geçen sohbet, tüm izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de başarılı performansıyla dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu, diz sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.

Survivor yarışması devam ederken çok sevdiği köpeği Mess'i trafik kazası sonucu kaybeden Ersin Korkut'a, kötü haberi kuzeni Yılmaz Erdoğan telefonda vermişti.



