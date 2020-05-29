MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 'Çok Güzel Hareketler 2'de Ersin Korkut sürprizi

'Çok Güzel Hareketler 2'de Ersin Korkut sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

'Survivor 2020'de gönüllerin şampiyonu olan oyuncu Ersin Korkut, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2'ye konuk oluyor.

'Çok Güzel Hareketler 2'de Ersin Korkut sürprizi

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2', 31 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Programda bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. BKM Atölye’nin ilk mezunlarından olan ve herkesin gönlünde taht kuran Ersin Korkut, programa görüntülü bağlanarak konuk oluyor.

5ed114be55428116e07135c4

Dominik Cumhuriyeti'nden konuk olan Korkut ile kuzeni Yılmaz Erdoğan arasında geçen sohbet, tüm izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de başarılı performansıyla dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu, diz sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.

Survivor yarışması devam ederken çok sevdiği köpeği Mess'i trafik kazası sonucu kaybeden Ersin Korkut'a, kötü haberi kuzeni Yılmaz Erdoğan telefonda vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
'Sefirin Kızı' hakkında flaş karar!'Sefirin Kızı' hakkında flaş karar!
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

İstanbul'da fabrikada patlama

İstanbul'da fabrikada patlama

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Vicdansız taksici hakkında savcılık kararını verdi

Vicdansız taksici hakkında savcılık kararını verdi

ABD günlerdir ayakta! Trump'tan sert tepki

ABD günlerdir ayakta! Trump'tan sert tepki

Eczane çalışma saatleri 1 Haziran itibarıyla değişiyor

Eczane çalışma saatleri 1 Haziran itibarıyla değişiyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hüsnü Çoban diziden ayrılıyor mu?

Hüsnü Çoban diziden ayrılıyor mu?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kuruluş Osman'a Diriliş Ertuğrul'dan flaş transfer

Kuruluş Osman'a Diriliş Ertuğrul'dan flaş transfer

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

Ekrana böyle veda etti! Flaş ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sefirin Kızı' hakkında flaş karar!

'Sefirin Kızı' hakkında flaş karar!

Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alişar öldü mü? Saruhan Hünel diziden ayrıldı mı? Kuruluş Osman 23. son bölüm izle

Ünlü oyuncu Kuruluş Osman'a veda etti!

Kanal D'den romantik komedi! Kadroda kimler var?

Kanal D'den romantik komedi! Kadroda kimler var?

Erkan Koçak Köstengil'den mini dizi! 'Pes Artık'

Erkan Koçak Köstengil'den mini dizi! 'Pes Artık'

Kuruluş Osman 23. yeni bölümden çarpıcı fragman! Dündar ve Alişar ölüyor mu? Osman Bey'in yeni planı nedir?

Kuruluş Osman'da Dündar ve Alişar ölüyor mu?

Dark 3. sezon tarihi belli oldu! İşte ilk fragman...

Dark 3. sezon tarihi belli oldu! İşte ilk fragman...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.