Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle 'Çok Güzel Hareketler 2', 10 Şubat Pazar akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

6 bin başvuru arasından seçilen Çok Güzel Hareketler 2’nin ekibi, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan yeni ekip, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, 10 Şubat Pazar saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.

