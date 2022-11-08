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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız ismi Metin Yıldız'dan korkutan haber! Kalp krizi geçirdi

08.11.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle adından söz ettiren Metin Yıldız'ın cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ünlü isim anjiyo oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız ismi Metin Yıldız'dan korkutan haber! Kalp krizi geçirdi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle tanınan ve son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi. Oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.

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İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.


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