Çok Güzel Hareketler'in oyuncusu Safa Sarı evlendi!

Çok Güzel Hareketler 2 programında taklitleriyle öne çıkan Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile evlendi. Nikah masasına oturmadan önceki fotoğrafları ve düğünden eğlenceli halleri Sarı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekip arkadaşlarının da katıldığı nikahtan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Ebru Yücel, nikahtan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutlu çiftin imza attığı anlar arkadaşları tarafından kaydedildi. Safa Sarı'nın paylaşımları sonrası hayranları ünlü çifte tebrik mesajı yağdırdı.





