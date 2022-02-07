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Çok Güzel Hareketler'in oyuncusu Safa Sarı evlendi!

07.02.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Safa Sarı sessiz sedasız evlendi. Safa Sarı ve eşi hem düğün öncesi hem de düğün sonrası güzel anlarını sosyal medyadan da paylaştı. İkiliye tebrik mesajı yağdı.

Çok Güzel Hareketler'in oyuncusu Safa Sarı evlendi!

Çok Güzel Hareketler 2 programında taklitleriyle öne çıkan Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile evlendi. Nikah masasına oturmadan önceki fotoğrafları ve düğünden eğlenceli halleri Sarı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekip arkadaşlarının da katıldığı nikahtan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Ebru Yücel, nikahtan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

sb.s.

Mutlu çiftin imza attığı anlar arkadaşları tarafından kaydedildi. Safa Sarı'nın paylaşımları sonrası hayranları ünlü çifte tebrik mesajı yağdırdı.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2
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gelinde guzelmis mutluluklar

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