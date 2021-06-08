Çok Güzel Hareketler'in yakışıklı oyuncusu Oğuz Çelebi'nin sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Ekip arkadaşı ile evlenecek!

Çok Güzel Hareketler'in devamı niteliğinde yıllar sonra ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler 2, yeni oyuncu kadrosuyla büyük beğeni aldı. Her hafta pazar akşamları izleyici karşısına çıkan ekibin dikkat çeken isimlerinden biri de Emin Oğuz Çelebi oldu. Sergilediği oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ile de merak uyandıran yakışıklı oyuncunun sevgilisi güzelliği ile herkesi büyüledi. İşte oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı güzeller güzeli sevgilisi...

Çok Güzel Hareketler'in yakışıklı oyuncusu Oğuz Çelebi'nin sevgilisi bakın kim çıktı!

Yılmaz Erdoğan’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ ekibinde yer alan Emin Oğuz Çelebi, oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor.

Kısa sürede genç kızların sevgilisi oldu Kısa sürede genç kızların sevgilisi haline gelen başarılı oyuncunun hayatı sık sık araştırılıyor.

Bakın kiminle sevgili çıktı Özel hayatıyla da dikkat çeken genç oyuncu meğer aynı ekipte yer aldığı Selen Esen ile aşk yaşıyormuş.

30 yaşındaki yakışıklı oyuncunun gönlünü güzeller güzeli rol arkadaşına kaptırdığı öğrenenler çok şaşırdı.

Gönlünü güzeller güzeli rol arkadaşına kaptırmış Güzelliği ile herkesi büyüleyen Selen Esen ile birliktelik yaşayan Çelebi, yayınladığı pozlar ile hayranlarının aklına yoksa evliler mi sorusunu getirdi.

Evlilik yolunda ilk adımlarını attılar Henüz evli olmayan çift, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar. Nişanlı oldukları bilinen başarılı oyuncuların yakın zamanda nikah masasına oturması bekleniyor.

İkilinin aralarındaki uyumu gören takipçileri ise fotoğraflarına binlerce beğeni yağdırırken, birbirlerini çok yakıştıklarını dile getirmeden de duramıyorlar.

Emin Oğuz Çelebi kimdir? Tam ismi Emin Oğuz Hüseyin Çelebi olan ünlü oyuncu, 1990 yılında doğdu. İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan Emin Oğuz Çelebi, Adem Çelik İlk Öğretim Okulunda okudu. Ünlü oyuncunun ilkokul yıllarında sınıfta arkadaşlarına da çeşitli oyunlar oynadığı ve güldürdüğü belirtiliyor. Lise ve üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra bir dönem baba mesleğini yapan Emin Oğuz Çelebi, hayallerini gerçekleştirmek için oyunculuk eğitimi aldı.

Gupse Özay’ın yazıp oynadığı Deliha filminde damat olarak izleyicisiyle buluşan Emin Oğuz Çelebi, özel bir bankanın reklamlarında da boy gösterdi. Başarılı performansıyla Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibine dâhil olan Emin Oğuz Çelebi, birçok skeci kaleme alarak izleyicilerin beğenisini topladı.

Selen Esen kimdir? 19 Şubat 1994 İstanbul, Yeşilköy’de doğdu. Küçüklüğünden beri sanatın birçok alanıyla ilgilendi. Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı perküsyon bölümüne gitti. Daha sonra üniversite sınavlarına hazırlandığı için bırakmak zorunda kaldı.