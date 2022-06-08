Çok merak ediliyor: Zeytin çekirdeğini yutmak zararlı mı?

Zeytin hem tek başına hem de zeytinyağı olarak kullanılıyor. Oldukça faydaları bulunan zeytinin çekirdeğinin yutulup yutulmaması tartışmalara konu oluyor. Uzmanlar da bu konuda ikiye ayrılıyor. Bazıları çekirdeğin yutulmasının yararlı olduğunu söylese de bazıları çekirdeğin mideye zarar verdiğini belirtiyor. Zeytin çekirdeğinin faydalarını ve zararlarını öğrenerek çekirdeği yutmanın kararını kendiniz verebilirsiniz.
Zeytin çekirdeğinin mideye ve sindirim sistemine faydalarını savunanların yanı sıra zeytin çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenlerin sayısı da çok. Bunun altında ise sofralık zeytinlerin işleme sırasında yapısının değiştiği ve iyileştirme etkisini kaybettiği görüşü yatıyor. Diğer bir deyişle piyasada satılan zeytinlerin çekirdekleri sağlığa fayda sağlamadığı gibi mideyi de yorarak ona zarar veriyor. Hatta apandisit gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor.
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