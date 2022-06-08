Çok merak ediliyor: Zeytin çekirdeğini yutmak zararlı mı?

Zeytin hem tek başına hem de zeytinyağı olarak kullanılıyor. Oldukça faydaları bulunan zeytinin çekirdeğinin yutulup yutulmaması tartışmalara konu oluyor. Uzmanlar da bu konuda ikiye ayrılıyor. Bazıları çekirdeğin yutulmasının yararlı olduğunu söylese de bazıları çekirdeğin mideye zarar verdiğini belirtiyor. Zeytin çekirdeğinin faydalarını ve zararlarını öğrenerek çekirdeği yutmanın kararını kendiniz verebilirsiniz.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİ YUTMANIN YARARLARI

Mide iç yüzeyini güçlendirerek mide yanmaları azaltıyor.

Bağırsağın güçlenmesini sağlayarak kabızlık problemine çözüm oluyor.

Kahvaltıda yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendiriyor ve selüloz içeren birçok yiyeceğin sindirimini kolaylaştırıyor.

Ülser ve gastrit gibi mide problemlerine iyi geliyor.

Basur ve prostatı engelliyor.

Kanserojen hücre oluşumu riskini azaltıyor.

Kötü kolestrolü düşürüyor.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİ YUTMANIN ZARARLARI

Zeytin çekirdeğinin mideye ve sindirim sistemine faydalarını savunanların yanı sıra zeytin çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenlerin sayısı da çok. Bunun altında ise sofralık zeytinlerin işleme sırasında yapısının değiştiği ve iyileştirme etkisini kaybettiği görüşü yatıyor. Diğer bir deyişle piyasada satılan zeytinlerin çekirdekleri sağlığa fayda sağlamadığı gibi mideyi de yorarak ona zarar veriyor. Hatta apandisit gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor.



