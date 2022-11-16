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  4. Çok merak ediliyordu! Vücudunda boş yer olmayan dövme modeli Amber Luke önceden nasıl göründüğünü paylaştı

Çok merak ediliyordu! Vücudunda boş yer olmayan dövme modeli Amber Luke önceden nasıl göründüğünü paylaştı

16.11.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık ismini manşetlere taşıyan bir dövme modeli olan Amber Luke, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vücudunun %98'i dövmelerle kaplı olan model, herkesin merak ettiği dövmesiz bir görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşınca şok etkisi yarattı.

Çok merak ediliyordu! Vücudunda boş yer olmayan dövme modeli Amber Luke önceden nasıl göründüğünü paylaştı

Dövme modeli Luke, değişim macerasından önce çekilmiş eski dövmesiz bir fotoğrafı paylaşarak hayranlarını şaşırttı. 36.400 takipçili Instagram hesabında Facebook'tan gelen 9 yıl öncesine dair bir anısını paylaşan Luke, herkesin merakını gidermiş oldu.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

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Hafta sonu Instagram Hikayelerinde paylaşım yapan Amber, tam 9 yıl önce, şık bir elbise, güzel bir makyaj ve yapılı saçlarıyla çekilmiş bir selfiesini takipçileriyle paylaştı. Sade ve güzel görüntüsüyle göz kamaştırdığı görülen modelin bu hali, herkesi şaşırttı.

600 DÖVMESİ VAR

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Çünkü bu neredeyse on yıl önce olduğu için, Amber şimdi yeni gözleri ve yoğun dövmeli vücuduyla çok farklı görünüyor. Genç kadının vücudunda 600 dövmesi var ve yıllar içinde göz bebeği dövmesi de dahil olmak üzere tüyler ürpertici bir çok değişim geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dövme Amber Luke

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