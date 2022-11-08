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Dövme yaptırmadan duramıyor! Yarı çıplak mürekkeplerini sergiledi... Neon turuncu iç çamaşırı gündem oldu

08.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dövmeleri sayesinde kısa sürede popülerleşmeyi başaran Kerstin Tristan cezur bir paylaşıma imza attı. Yıllardır devam eden dövme tutkusunu göstermek için cesur bir paylaşım yapan Tristan üzeri tamamen çıplak bir şekilde kameralara poz verdi. Mürekkepleri için 25 bin sterlin (yaklaşık 533 bin TL) harcayan fenomen ismin gönderisi kısa sürede popüler oldu.

Dövme yaptırmadan duramıyor! Yarı çıplak mürekkeplerini sergiledi... Neon turuncu iç çamaşırı gündem oldu

Sosyal medyada dövme modeli olarak tanınan 56 yaşındaki Alman fenomen isim Kerstin Tristan hayranlarıyla cesur bir pozunu paylaştı. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan isim üzerini tamamen çıkarttı ve neon turuncu iç çamaşırı altıyla kameraya poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarını yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarında Kerstin Tristan’ın dövme stili bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazıları için fazla olarak nitelendirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen isim için “Tek kelimeyle büyüleyicisin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok güzelsin, tam bir sanat eseri” dedi.

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