Dövme yaptırmadan duramıyor! Yarı çıplak mürekkeplerini sergiledi... Neon turuncu iç çamaşırı gündem oldu

Sosyal medyada dövme modeli olarak tanınan 56 yaşındaki Alman fenomen isim Kerstin Tristan hayranlarıyla cesur bir pozunu paylaştı. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan isim üzerini tamamen çıkarttı ve neon turuncu iç çamaşırı altıyla kameraya poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarını yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarında Kerstin Tristan’ın dövme stili bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazıları için fazla olarak nitelendirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen isim için “Tek kelimeyle büyüleyicisin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok güzelsin, tam bir sanat eseri” dedi.



