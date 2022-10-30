Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ağsız dekolteli pantolonunu giyip dövmelerini gösterdi! Cesur pozlarıyla gündem oldu

Ağsız dekolteli pantolonunu giyip dövmelerini gösterdi! Cesur pozlarıyla gündem oldu

30.10.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya’da yaşayan 3 çocuk annesi Aleksandra Jasmin, sosyal medyada dikkat çeken bir dövme modeli. Yaptığı paylaşımlar sayesinde binlerce takipçiye ulaşan Jasmin, sık sık sosyal medyada cesur pozlarını yayınlayarak dövmelerini sergiliyor. Ancak son paylaşımı en çok dikkat çekenlerden biri oldu. Jasmin yine sınırları zorlayan gönderisinde ağsız bir pantolon tercih ederek hem beğenilerin hem de eleştirilerin odağı oldu.

Ağsız dekolteli pantolonunu giyip dövmelerini gösterdi! Cesur pozlarıyla gündem oldu

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Jasmin, Instagram paylaşımlarında mürekkeplerin toplumsal olarak önyargı oluşturmasını sert bir dille eleştiriyor. Instagram’da 179 bin takipçisi bulunan dövme modeli son olarak ağsız bir pantolon tercih ederek verdiği cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya fenomeni gönderisine, “Pantolon sayılır. Bu yüzden bunu giydim” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

k1

Sosyal medya kullanıcıları Jasmin’in esprili paylaşımına tepki gösterdi. Tercih ettiği kıyafetin günlük kullanım için için uygun olmadığını belirten kullanıcılardan bazıları fenomen ismi sert bir dille eleştirdi.

k2

Binlerce beğeni toplayan gönderisinde Jasmin’e bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Çok güzelsin” diyerek yorumlarda destek oldu.

İlginizi Çekebilir

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

 Papa Francis'ten şaşırtan 'porno' açıklaması

Papa Francis'ten şaşırtan 'porno' açıklaması

 Çırılçıplak paylaştı! Vücudunda tek bir boş yer yok

Çırılçıplak paylaştı! Vücudunda tek bir boş yer yok

 Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...

Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...

 Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

 ''Başkalarıyla da sevişiyoruz! Tek bir kuralımız var...''

''Başkalarıyla da sevişiyoruz! Tek bir kuralımız var...''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...
Koltukta cinsel ilişkiye giren çift gizli kamerayı görünce...Koltukta cinsel ilişkiye giren çift gizli kamerayı görünce...
Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dövme

En Çok Okunan Trend Haberler

Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı

Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.