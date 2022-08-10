Çok pahalı, bozulmasına izin vermeyin! Kırmızı meyveler uzun süre nasıl saklanır?

Kırmızı meyveler hem görünüşleri hem de tatlarıyla gönüllere taht kuruyor. Kırmızı meyve denilince akla çilek, yaban mersini, ahududu gibi meyveler geliyor. Oldukça lezzetli olan bu meyveler buzdolabında uygun koşullar sağlanmazsa çabucak bozulabiliyor. Meyveleriniz uzun süre taze kalmasını istiyorsanız saklama şekline dikkat etmeniz gerekiyor.

KIRMIZI MEYVELER BUZDOLABINDA NASIL SAKLANIR?

Kırmızı meyveleri inceleyin ve küflü ya da olgunlaşmamış olanları ayrı bir kaba ayırın.

Kırmızı meyveler hassas oldukları için yemeye hazır olana kadar kırmızı meyvelerinizi yıkamayın.

Kağıt havlu serili saklama kaplarına meyvelerinizi dizin.

Kağıt havlular, meyvelerin üzerinde kalan fazla nemi emerek küflenmelerini önler.

Kapağı hafif aralık kalacak şekilde kabın üstüne yerleştirin. Kabı tamamen kapatmayın. Meyveleri çürütmek yerine kalan nem veya yoğunlaşmanın buharlaşması için kapağı yeterince açık bırakın.

Meyveleri buzdolabında 5 güne kadar saklayın. Kırmızı meyveler için en uygun buzdolabı sıcaklığı 2 ila 4 °C arasındadır. 5 gün içinde yemezseniz veya küflenme fark ederseniz çöpe atın.

Meyveleri yemeye hazır olduğunuzda, bakteri ve kiri temizlemek için önce soğuk suyla durulayın.

KIRMIZI MEYVELER DONDURUCUDA NASIL SAKLANIR?