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Çok pahalı, bozulmasına izin vermeyin! Kırmızı meyveler uzun süre nasıl saklanır?

10.08.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlıların lezzetine lezzet katan meyveler arasında kırmızı meyveler bulunuyor. Ancak kırmızı meyveler oldukça lezzetli olsa da her mevsim bulunmuyor ve fiyatları giderek artıyor. Bu sebeple kırmızı meyveleri daha uzun süre muhafaza etmek gerekiyor. Kırmızı meyveleri bozulmadan saklayabilmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Çok pahalı, bozulmasına izin vermeyin! Kırmızı meyveler uzun süre nasıl saklanır?

Kırmızı meyveler hem görünüşleri hem de tatlarıyla gönüllere taht kuruyor. Kırmızı meyve denilince akla çilek, yaban mersini, ahududu gibi meyveler geliyor. Oldukça lezzetli olan bu meyveler buzdolabında uygun koşullar sağlanmazsa çabucak bozulabiliyor. Meyveleriniz uzun süre taze kalmasını istiyorsanız saklama şekline dikkat etmeniz gerekiyor.

KIRMIZI MEYVELER BUZDOLABINDA NASIL SAKLANIR?

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  • Kırmızı meyveleri inceleyin ve küflü ya da olgunlaşmamış olanları ayrı bir kaba ayırın.
  • Kırmızı meyveler hassas oldukları için yemeye hazır olana kadar kırmızı meyvelerinizi yıkamayın.
  • Kağıt havlu serili saklama kaplarına meyvelerinizi dizin.
  • Kağıt havlular, meyvelerin üzerinde kalan fazla nemi emerek küflenmelerini önler.
  • Kapağı hafif aralık kalacak şekilde kabın üstüne yerleştirin. Kabı tamamen kapatmayın. Meyveleri çürütmek yerine kalan nem veya yoğunlaşmanın buharlaşması için kapağı yeterince açık bırakın.
  • Meyveleri buzdolabında 5 güne kadar saklayın. Kırmızı meyveler için en uygun buzdolabı sıcaklığı 2 ila 4 °C arasındadır. 5 gün içinde yemezseniz veya küflenme fark ederseniz çöpe atın.
  • Meyveleri yemeye hazır olduğunuzda, bakteri ve kiri temizlemek için önce soğuk suyla durulayın.

KIRMIZI MEYVELER DONDURUCUDA NASIL SAKLANIR?

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  • Meyveleri lavaboda bir kevgir içinde durulayın. Soğuk su altında meyveleri iyice yıkayın.
  • Sirkeli su ile yıkayarak meyvelerin üzerindeki bakterilerden kurtulabilirsiniz.
  • Ardından suyla durulayın ve kurutun.Küflü olan tüm meyveleri çıkarın.
  • Çok olgunlaşmış meyveleri, bozulmalarına izin vermemek ve onları atmak zorunda kalmamak için dondurun.
  • Meyveleri iyice kurulayın.
  • Meyveleri tamamen kurutmazsanız, dondurucuda lezzetini etkileyen buz kristalleri üreteceklerdir.
  • Başka bir kurutma seçeneği, meyveleri bir salata döndürücüye yerleştirmektir. Tamamen kuruyana kadar döndürün.
  • Meyvelerinizi yağlı kağıt serili fırın tepsisine tek sıra halinde yayın. Bir fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin. Daha sonra çilekleri yağlı kağıt üzerine üst üste gelmeyecek şekilde dizin. Düz tabakada da meyveleri birbirine değmeyecek şekilde ayırmaya çalışın.
  • Fırın tepsisini 5 ila 10 dakika dondurucuya yerleştirin.
  • Ardından poşetlere yerleştirin.
  • Üzerine tarih atmayı unutmayın. 1 yıla kadar güvenle tüketilebilir. Sonrasında tüketmeden önce mutlaka kontrol edin.

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dondurucu kırmızı bozulmayan yiyecekler
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