Çok şaşıracaksınız! Android kullanıcıları bunu iOS kullanıcılarından daha iyi yapıyor

"Android mi yoksa iOS mu?" karşılaştırması sıklıkla yapılıyor. Kimileri söz konusu akıllı telefon olduğunda tercihini daha özgür olduğunu söyledikleri Android'ten yana yapıyor. Kimileri de iPhone hayranı olup, Apple'ın daha iyi bir işletim sistemi sunduğunu söyleyerek iOS'u tercih ediyor. Bu konudaki tartışmalar yıllardır sürerken, yapılan yeni bir araştırma ses getirdi.

ANDROID KULLANICILARI ARABA KULLANMAKTA DAHA İYİ

ABD merkezli Jerry isimli bir şirketin araştırması, Android kullanıcılarının iPhone kullanıcılarından daha iyi sürücüler olduğu sonucuna varıyor. Şirket, 20.000 sürücünün 13 milyon kilometreden fazla sürüşte toplanan verilerini analiz ettiğini söylüyor. Sonuçta Android kullanıcılarının, iPhone kullanıcılarına göre direksiyon başında çok daha iyi olduğu tezinde bulunuyor.

DÜRÜST, ALÇAKGÖNÜLLÜ...

Şirkete göre Android kullanıcıları, genel olarak güvenli sürüş, hızlanma, dikkatin dağılması, dönüş, frenleme ve hızlanma dahil olmak üzere her bir kategoride iPhone kullanıcılarından daha yüksek ve daha güvenli sürüş puanlarına sahipti. Şirket, Android kullanıcılarının "daha açık, dürüst ve alçakgönüllü olduğunu ve lüks ve sosyal statüyle daha az ilgilendiğini" söyledi.

En büyük fark ise dikkat dağınıklığı kategorisinde yaşandı. Android kullanıcılarının sürüş sırasında ellerini telefonlarından uzak tutmaları daha kolay olduğu belirtildi.

