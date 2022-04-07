Google Play Store'da büyük şok! Android kullanıcıları dikkatli olun

Kullanıcı verileri, günümüzde altın kadar değerli hale geldi. Bu yüzden kişisel verileri korumak oldukça önemli oldu. Hatta bu işin piri diyebileceğimiz isimler, iOS veya Android telefonunuza indirdiğiniz bir uygulamanın hangi verilere erişebileceğini kontrol etmeniz konusunda sık sık uyarıda bulunmaya başladı. iPhone işletim sistemi iOS'un uygulama mağazası App Store ve Android'in uygulama mağazası Google Play Store uygulamaların izinsiz veri toplamamaları için Apple ve Google tarafından denetlenseler de, Google Play Store tarafından gelen önemli bir haber, bu konuda önemli bir gelişme yaşandığını ortaya koydu.

DÜZİNELERCE ANDROID UYGULAMASINDA VERİ İHLALİ!

Araştırmacılar Serge Egelman ve Calgary Üniversitesi'nden Joel Reardon Google Play Store'daki düzinelerce uygulamada gizlice veri toplayan bir yazılım öğesi tespit etti. Google ise gizlice veri toplayan bir yazılım öğesinin keşfinden sonra bu uygulamaları Google Play mağazasından kaldırdı. Engadget'ın aktardığı habere göre araştırmacılar, bir kullanıcının kesin konumunu, e-postasını, telefon numaralarını ve daha fazlasını toplayabilecek kod içeren hava durumu uygulamaları, radar uygulamaları, QR tarayıcı uygulamaları, dua uygulamaları gibi uygulamalar buldu.

Kodu yazan şirketin Measurement Systems adını taşıdığı iddia edildi. Measurement Systems'ın geliştiricilere SDK'ları uygulamalara eklemeleri için ödeme yaptığı, SDK'ların ise 60 milyondan fazla cihaza indirilen uygulamalara entegre edildiği öne sürüldü. Measurement Systems ise WSJ'ye yaptığı açıklamada "şirketin faaliyetleri hakkında ileri sürülen iddiaların yanlış olduğunu" söyledi.

HALA MİLYONLARCA CİHAZDA VARLAR

Google bu uygulamaları Play Store'dan kaldırdı ancak bu uygulamaların cihazlardan tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, bu uygulamaların hala milyonlarca cihazda olduğunu söylüyor. Bu yüzden telefonunuz yüklü bulunan ancak Google Play Store'dan silinen uygulamalardan hemen kurtulmak belki de sizin için en iyisi olabilir.

