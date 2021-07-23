Çok sayıda bölgede denize girmek yasaklandı! Açıklamalar peş peşe geldi

Marmara bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar deniz turizmini de etkiledi. Çok sayıda bölgede denize girmek yasaklandı.

ŞİLE'DE YOĞUN DALGA VE AKINTI NEDENİYLE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü (bugün) rüzgarların Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

KANDIRA'DA DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı. Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.

KIZILCAKÖY PLAJINDA DA 1 KİŞİ BOĞULDU

Kızılcaköy plajında 1 kişinin de boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

SARIYER'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suyu nedeniyle çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere’de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahil hattı boyunca plajın etrafına şerit çekilirken, vatandaşlar ise deniz kenarından uzaklaştırıldı. Atlı jandarma ekibi ise, Kurban Bayramı’nın 3. günü Sarıyer’deki plajlarda denetim yaptı. Ekipler, dalgalı olması nedeniyle vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Cankurtaranlar da dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Bayram tatilini Gümüşdere plajına gelerek değerlendirmek isteyen Muhammet Yavaş, “Dalgalar çok yüksek denize girmek yasak, görüyorsun halimizi döneceğiz o yüzden” dedi.

Ailesiyle plaja gelen Nuran Karanfil ise, “Bayram için gelmiştik eşimin bir hafta izni vardı onun için geldik. Maalesef olmadı, giremedik dalgadan dolayı bekliyoruz. Birazdan geçecek dediler ama bakalım, yoksa geri döneceğiz” diye konuştu.

Plajın Cankurtaranı Samet Alpaslan ise, “Bugün rüzgar baya sert, 30 kilometreleri kadar buluyor. Pazar gününe kadar hava böyle devam edecek. O yüzden denize insanlarımızı sokamıyoruz. İnsanlarımızdan emniyet bekliyoruz, havalar güzel olunca zaten hiçbir risk yok” dedi.

KARASU'DA DA DENİZ GİRMEK YASAKLANDI

Sakarya Karasu'da sahilleri tatilcilerle dolarken, denizin aşırı dalgalı olması tehlike oluşturdu. Olası tehlikelere karşı Karasu Kaymakamlığı’nın kararıyla denize girmek yasaklandı. Sahilde bulunan cankurtaranlar, anonslar yaparak denizde bulunanların sahile çıkmasını istedi.

AKÇAKOCA’DA DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Düzce’nin Kardeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde aşırı dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar sahil boyunca gezip anonslar yaparak halkı denize girmemeleri konusunda uyardı. Denizdeki vatandaşlar cankurtaran, polis ve zabıtaların uyarıları üzerine sudan çıktı. Can güvenliği nedeniyle alınan karar üzerine tatilciler, sahilde güneşlenerek zaman geçirdi. (İHA/DHA/AA)



