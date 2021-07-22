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  4. Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedeni buludu

Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedeni buludu

22.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile'de sabah saatlerinde denize girdikten bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedeni bulundu.

Şile Ayazma Plajı'nda saat 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

(DHA)

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