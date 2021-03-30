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Çok yüksek riskli kategoriye geçen Zonguldak’ta korkutan tablo

30.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta koronavirüsle mücadelede artan vaka sayıları tedirgin ediyor. Yüksek riskli il kategorisinden çok yüksek riskli il kategorisine yükselen kentte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan ek tedbirlerin de uygulanacağı kentte vaka sayıları 200’ün üzerinde görülmeye başlandı. Vali Mustafa Tutulmaz, "Halkımız kızarmayı tercih etti. Bugün 200’ün üzerinde bir rakam gördük. Eğer bu şekilde giderse yeniden eski kasımdaki piklere doğru yaklaşabiliriz" dedi.

Çok yüksek riskli kategoriye geçen Zonguldak’ta korkutan tablo

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı risk haritasında çok yüksek riskli iller kategorisindeki kırmızı gruba yükselen Zonguldak’ta vaka sayılarında yeniden artış yaşanmaya başladı. Özellikle hafta başında caddelerde yaşanan yoğunluk dikkat çekerken Vali Mustafa Tutulmaz da ürperten tabloyu gazetecilerle paylaştı. Vali Tutulmaz, mavi kategoriye geçmeyi arzu ederken kırmızı kategoriye geçildiğini ifade etti. Tutulmaz, "Kızarmak da maviye gitmek de bizim elimizde dedik ama halkımız kızarmayı tercih etti. Tabi bunun bazı ilave sıkıntıları var. Bu sıkıntılardan ziyade sayının artması bizi tedirgin etmeye başladı. Yeniden ekim-kasım aylarındaki sinyali alıyoruz. Rakam vermek istemiyorum ama rakamlar çok artmaya başladı. Artık 100’lü rakamlar aşıldı. Bu gün 200’ün üzerinde bir rakam gördük. Eğer bu şekilde giderse yeniden eski kasımdaki piklere doğru yaklaşabiliriz. Vatandaşları yeniden duyarlı olmayı davet ediyoruz. Özellikle iş yeri sahiplerini sadece denetimlerimizin olduğu günler değil daha çok açık kalabilmeleri için daha çok ticaret yapabilmeleri için kurallara uymaları noktasında uyarıyoruz. Bunu ancak biz çözeceğiz. El ele vererek bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi.

"EĞER BEN TAKIYORSAM, 20 YAŞINDAKİ KARDEŞİM DE TAKMALI"

85 yaşındaki Halil Birben, "Eğer bu maskeyi ben takıyorsam 20 yaşındaki kardeşim de bunu takmalı. Devlet bize bunu verdi. Kolla kendini diyor. Biz tedbirimizi almazsak beni gelip de sen kollayamazsın ki. İnsanoğlu bir parça kendini koruyacak. Eğer bir kötülük varsa bu hepimizi etkiliyor. Allah bizi yine iyi korudu" diye konuştu.

"BU HALE GELECEĞİMİZ BELLİYDİ"

Kurallara uyulmadığını ifade eden Yılmaz Pınarcık ise "Bu hale geleceğimiz belliydi. Kurallara uymuyoruz, maskeyi çenemizin altına koyuyoruz. Kurallara uysaydık, artmayacaktı. Tabii ki bu işlerin sorumlusu biziz. Bu şekilde devam ederse hastalık alır başını gider. Ama kurallara uyarsak bu sıkıntılardan kurtuluruz. Kurallara uymalıyız. Sağlığımızı korumalıyız" diye konuştu.

Öte yandan kentteki vaka sayısı Hayat Eve Sığar adlı uygulamaya da yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Koronavirüs risk haritası

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