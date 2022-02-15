"Çok zor dayanıyorum" diyen Ece Erken eşinin mezarlığını paylaştı

Ece Erken kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkıldı. "Kızlarına aşık bir babaydın, Allah'ım belki yükünü gördü, üzüldü, yanına aldı seni. İnşallah bizi cennetten seyrediyorsundur" diyen Ece Erken yeni bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda "Çok zor dayanıyorum" diyen Erken Sevgililer Günü'nde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mezarına gitti. Ece Erken mezarlığın fotoğrafını paylaştı.

Ece Erken yaptığı paylaşımda "5 kilo verdim. Yanımda olsaydın belki beğenmez ayrılırdın benden" demişti.



