Bursa'da uygulama yapan ekiplerin radarına takılan sürücü, alkolmetre üflemeyi reddetti. Aracın bağlanacağını öğrenen ve polisin aracı muhafaza altına almak için anahtarı almasına sinirlenen sürücü, polisi polise şikayet etti. Şahsın, 112'yi arayarak polisleri şikayet ettiği anlar ve ilginç diyaloglar kameraya yansıdı.

KAÇMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI! DİRENDİ

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol denetimi yapan ekipler bir otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan otomobil sürücüsü Erkut E., alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Bunun üzerine 'Ret' alan ekipler, sürücünün kaçmaması ve aracı muhafaza altına almak için araç anahtarını aldı.

"1000 KİŞİYİ ARAYA SOKACAĞIM BAKALIM NE YAPACAKLAR"

Araç anahtarının alındığını öğrenen Erkut E., telefonunu çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 112'yi arayarak, "Burada benim aracımın anahtarını gasp ettiler. Buraya ekip istiyorum. Bu araba bana ait. Alkollüyüm diye anahtarımı aldılar, öyle bir dünya yok. Avukatımı da arıyorum, şu an bin kişi araya sokacağım bakalım ne yapacaklar. Beni cezaevine sok, anahtarımı alamazlar"dedi.

"ANKARA'YI ARADIM"

112'yi arayan Erkut E., operatöre polis beklediğini ifade etti. Bunun üzerine olay yerinde olan polis ekipleri, "Biz buradayız" dedi. Buna sinirlenen Erkut E., "Ben çok özel bir yeri aradım. Ankara'yı aradım. Sen benim arabamı alamazsın" dedi. İlk başta cezalarına imza atmak istemeyen sürücü, karakola götüreceğini anlayınca imza atmak ve alkolmetreye üflemek istedi.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Tekrar alkol testi yaptırmak isteyen sürücü, polis ekibinin "5 yıl gitti, yaparsam 6 ay daha gider" demesiyle çılgına döndü. Kontrol noktasındaki dubalara tekme atan sürücü, karakola götürüldü. Sürücü Erkut E.'ye alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine 5 yıl el koyulan sürücünün aracı da otoparka çekildi.