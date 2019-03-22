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Control ağustos ayında çıkış yapacak!

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TEKNOLOJİ  | 22.03.2019 07:35 | Son Güncelleme

Daha önce yaz aylarında çıkış yapacağı açıklanan Control, önümüzdeki Ağustos ayında çıkıyor.

Control ağustos ayında çıkış yapacak!

Microsoft Store'da kazara ortaya çıkan tarihe göre, oyun 27 Ağustos'ta geliyor. Game Informer'ın haberine göre, Remedy de bu tarihi doğrulamış durumda.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak olan oyunda sıkıntılı bir geçmişe sahip olan Jesse Faden ana karakterimiz olacak. Control’de, Jesse’nin New York’ta başına yeni geçtiği şirketi (Federal Bureau of Control) birtakım doğaüstü güçler ele geçirince karakterimizle birlikte gizemleri çözmeye çalışırken bir yandan da şirketin kontrolünü geri almaya çalışacağız.

fragtist

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control control oyunu

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