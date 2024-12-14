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  4. Gece evine dönerken bir kişinin kendisini takip ettiğini gördü! Tacizciden tek bir hareketle kurtuldu: "Anne kapıyı aç"

Gece evine dönerken bir kişinin kendisini takip ettiğini gördü! Tacizciden tek bir hareketle kurtuldu: "Anne kapıyı aç"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.12.2024 09:40
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Tayland'ta kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde gece saatlerinde motosikletiyle evine dönmek için yola çıkan genç bir kadın takip edildiğini fark etti. Endişelenen ve korkan genç kız, hızla yol kenarındaki bir evin kapısına yanaştı ve motosikletinden inerek, "Anne kapıyı aç bana" diye bağırdı. Genç kızı taciz eden adam ise kızın eve girmesi üzerine gözlerden uzaklaştı.

Gece evine dönerken bir kişinin kendisini takip ettiğini gördü! Tacizciden tek bir hareketle kurtuldu: "Anne kapıyı aç"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ta ismi açıklanmayan genç bir kız gece geç saatlerde motosikletiyle tek başına evine giderken bir kişi tarafından takip edildiğini gördü. Sosyal medyadan paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde genç kız motosikletinden inerek yakınlardaki bir evin yanına gitti ve "Anne kapıyı aç bana" diye bağırdı.

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

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Genç kızı takip eden adam bir süre daha kızın hareketlerini gözlemlemek için bölgede kaldı. Köpeğin havlama sesinden sonra evin sahibi kapıyı açtı ve genç kızın bir adam tarafından takip edildiğini anlatması üzerine onu evin bahçesine aldı. Kızın eve girmesi ve ev sahibinin dışarıya bakması üzerine tacizci hızla uzaklaştı.

Klibin sosyal ağlarda paylaşılmasının hemen ardından birçok kişi tedirgin oldu. Genç kız annesi ve babası evde olmadığı için bir arkadaşının kendisini gelip aldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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