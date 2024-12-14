Gece evine dönerken bir kişinin kendisini takip ettiğini gördü! Tacizciden tek bir hareketle kurtuldu: "Anne kapıyı aç"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ta ismi açıklanmayan genç bir kız gece geç saatlerde motosikletiyle tek başına evine giderken bir kişi tarafından takip edildiğini gördü. Sosyal medyadan paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde genç kız motosikletinden inerek yakınlardaki bir evin yanına gitti ve "Anne kapıyı aç bana" diye bağırdı.

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Genç kızı takip eden adam bir süre daha kızın hareketlerini gözlemlemek için bölgede kaldı. Köpeğin havlama sesinden sonra evin sahibi kapıyı açtı ve genç kızın bir adam tarafından takip edildiğini anlatması üzerine onu evin bahçesine aldı. Kızın eve girmesi ve ev sahibinin dışarıya bakması üzerine tacizci hızla uzaklaştı.

Klibin sosyal ağlarda paylaşılmasının hemen ardından birçok kişi tedirgin oldu. Genç kız annesi ve babası evde olmadığı için bir arkadaşının kendisini gelip aldığını ifade etti.