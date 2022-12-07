Çöp Adam 2. BÖLÜM ÖZETİ! Star TV Çöp Adam 2. bölüm İZLE tek parça!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisi bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesi anlatılıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor.

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ÇÖP ADAM 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Peri’nin hikayesini öğrenmek için kollarını sıvayan Tamer, hiç hesaba katmadığı gerçeklerle karşılaşınca içine sürüklendiği oyun daha da tehlikeli bir hal alır. En güvendiklerinden aldığı darbeyle yaşamla bağı bıçak gibi kesilmişken kendini bir anda Tamer’in gizli dünyasında bulan Peri ise neye uğradığını şaşırmış durumdadır.

Vicdanının sesini susturmak için tüm ailesini bir araya toplayan Tamer’i geçmişin gölgeleri bir türlü rahat bırakmaz. Hem Meryem’in hem Tamer’in anne ve babalarını gördükleri her an, kapandığını sandıkları yaraları daha da derinden kanamaktadır. Bülent ve Aysel ise Tamer’in sunduğu imkanların keyfini sürmektedirler.

Herkesi idare etmeye çalışan ve Tamer’in davranışlarındaki tuhaflığı tedirginlikle izleyen Berrin, şimdiden yorgun düşmüştür.

Tamer anlık kararının büyük sorunlara neden olacağının bilincinde ama girdiği yoldan dönüş olmadığının da farkındadır. Büyük kaybının acısını yaşayamadan kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulan Peri, öfkesinden aldığı güçle Tamer’e kolay kolay boyun eğmeyeceğini ilk fırsatta gösterir.

