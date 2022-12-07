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Çöp Adam 2. BÖLÜM ÖZETİ! Star TV Çöp Adam 2. bölüm İZLE tek parça!

07.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam bu akşam 2. yeni bölümüyle izleycisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek kaleme alındı. Dizinin farklı hikayesi ise büyük dikkat çekti. Çöp Adam 2. bölüm özetine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

Çöp Adam 2. BÖLÜM ÖZETİ! Star TV Çöp Adam 2. bölüm İZLE tek parça!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisi bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesi anlatılıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor.

Çöp Adam 2. BÖLÜM 1

**ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çöp Adam 2. BÖLÜM 2

ÇÖP ADAM 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Peri’nin hikayesini öğrenmek için kollarını sıvayan Tamer, hiç hesaba katmadığı gerçeklerle karşılaşınca içine sürüklendiği oyun daha da tehlikeli bir hal alır. En güvendiklerinden aldığı darbeyle yaşamla bağı bıçak gibi kesilmişken kendini bir anda Tamer’in gizli dünyasında bulan Peri ise neye uğradığını şaşırmış durumdadır.

Çöp Adam 2. BÖLÜM 3

Vicdanının sesini susturmak için tüm ailesini bir araya toplayan Tamer’i geçmişin gölgeleri bir türlü rahat bırakmaz. Hem Meryem’in hem Tamer’in anne ve babalarını gördükleri her an, kapandığını sandıkları yaraları daha da derinden kanamaktadır. Bülent ve Aysel ise Tamer’in sunduğu imkanların keyfini sürmektedirler.

Çöp Adam 2. BÖLÜM

Herkesi idare etmeye çalışan ve Tamer’in davranışlarındaki tuhaflığı tedirginlikle izleyen Berrin, şimdiden yorgun düşmüştür.

Çöp Adam 2. BÖLÜM4

Tamer anlık kararının büyük sorunlara neden olacağının bilincinde ama girdiği yoldan dönüş olmadığının da farkındadır. Büyük kaybının acısını yaşayamadan kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulan Peri, öfkesinden aldığı güçle Tamer’e kolay kolay boyun eğmeyeceğini ilk fırsatta gösterir.

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