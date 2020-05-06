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Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 19:58 | Son Güncelleme

Türk sinemasının sevilen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta oyuncuları kadrosunda bulunduran Çöpçüler Kralı hd olarak yenilenmiş versiyonuyla yayınlanıyor. Peki Çöpçüler Kralı filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Çöpçüler Kralı filmi konusu ve oyuncuları.

Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir?

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı komedi fırtınası Çöpçüler Kralı filmi 1977 yılında çekildi. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı bir kez daha ekranlara gelecek. İzleyenleri gülümsetecek olan Çöpçüler Kralı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir’in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak’ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti’nin akıllara kazınan “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı’ndan başkası değil.

çöpçüler kralı 2

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?

Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer’e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer’e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

çöpçüler kralı

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Apti Şakrak

Şener Şen – Zabıta Şakir

Ayşen Gruda – Hacer

İhsan Yüce – Hacer’in Babası

Erdal Özyağcılar – Hacer’in Büyük Abisi

Türker Tekin – Kapıcı İsmail

İlyas Salman – Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen – Gazino Patronu

İhsan Bilsev – Patronun Adamı

Muadelet Tibet – Hanife Teyze

Salih Sarıkaya – Kahveci

Nezahat Tanyeri – Şakir’in Annesi

Nermin Özses – Hacer’in Annesi

Ertuğrul Bilda – Apartman Sakini

Selim Naşit – Baķkal

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