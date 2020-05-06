Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir?

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı komedi fırtınası Çöpçüler Kralı filmi 1977 yılında çekildi. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı bir kez daha ekranlara gelecek. İzleyenleri gülümsetecek olan Çöpçüler Kralı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir’in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak’ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti’nin akıllara kazınan “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı’ndan başkası değil.

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?

Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer’e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer’e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.