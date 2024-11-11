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Çorum'da art arda 2 deprem

11.11.2024 11:58
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Merkez üssü Çorum’un Bayat ilçesi olan 3.4, 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Çorum'da art arda 2 deprem

AFAD tarafından Çorum’un Bayat ilçesi merkez üssü olan iki deprem meydana geldiği duyuruldu. Verilen bilgiye göre, saat 11.27’de meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Merkez üssü Bayat ilçesi Kubbedin olan deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

İKİNCİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.3

İkinci deprem ise Çorum’un Bayat ilçesi Emirşah köyü merkez üssünde meydana geldi. Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 18,6 kilometre altında meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çorum afad
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